Украинский баскетболист признан самым прогрессирующим игроком чемпионата Испании (фото)

Украинский центровой Артем Пустовой, выступающий за клуб «Обрадойро», признан самым прогрессирующим игроком чемпионата Испании по итогам 2017 года. Эту награду 25-летнему игроку присудило издание Premios Gigantes del Basket, определяющее лучших баскетболистов испанского первенства. Вручение заслуженного приза состолось на традиционной, 30-й по счету, церемонии организованной Premios Gigantes del Basket.

Отмечу, что в «Обрадойро» бывший игрок южненского «Химика» выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне украинский гигант (рост — 217 см), уже заинтересовавший некоторые клубы НБА, является игроком стартовой пятерки своего клуба. В 15 матчах регулярного чемпионата украинец в среднем за 24,3 минуты набирает 9,9 очка, собирает 6,2 подбора, а также является лидером высшего испанского дивизиона по блок-шотам с показателем 2,3 блока за игру.

Напомню, что на Евробаскете-2017 центровой сборной Украины Артем Пустовой входил в десятку лучших снайперов турнира.