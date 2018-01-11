Политикам хотят запретить вести передачи на телевидении и радио
Национальный совет по телерадиовещанию предложил запретить политическим деятелям вести программы и передачи на телевидении и радио. Чтобы эта практика реально работала, Нацсовет предложил парламенту принять соответствующий закон.
Регулятор признает, что практика, когда политические деятели становятся ведущими, приобрела большой размах. Главный минус такого явления — телеэфир становится местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы. Кроме того, такие телешоу идут вразрез с законом о распространении предвыборной агитации и политической рекламы в СМИ.
Чтобы не рубить с плеча, Нацсовет предлагает сначала обсудить свои инициативы с общественностью. Также к обсуждению приглашаются представители профильной индустрии и независимые эксперты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Нацсовет по телерадиовещанию принял решение назначить внеплановые проверки на ряде телеканалов.
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