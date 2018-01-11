Гандбольная сборная Украины победно стартовала в отборе на ЧМ-2019

В четверг, 11 января, мужская сборная Украины по гандболу поединком с командой Фарерских островов стартовала в отборочном цикле чемпионата мира 2019 года, финальная часть которого пройдет в Германии и Дании.

На первом этапе отбора наша национальная команда выступит в Группе 3, в которой, помимо гандболистов Фарер, соперниками «желто-синих» выступят сборные Италии и Румынии. В стадию плей-офф — заключительный этап отборочного цикла — выйдет лишь победитель данного квартета, матчи которого пройдут с 11-го по 13 января в итальянском Больцано

Отмечу, что в финальной части крупнейших турниров сборная Украины последний раз выступала в 2010 году, отобравшись на чемпионат Европы. Что касается мировых первенств, то на них наша мужская команда не выступала с 2007 года (на том чемпионате в Германии украинцы заняли 14-е место).

К слову, в прошлом году сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат Европы-2018, не проиграв ни одного домашнего матча в своей группе.

Дебют отборочного цикла на ЧМ-2019 вышел для нашей команды удачным: подопечные Витали Андронова обыграли команду Фарер, с которой ранее никогда не встречались. Выиграв первую половину встречи с преимуществом в четыре очка (17:13), во второй 30-минутке украинцы еще больше отрыв от соперника, завершив матч с разницей в восемь мячей — 30:22.

Завтра, 12 января, сборная Украины сразится с командой Италии (начало — в 20.00), а 13 января — с гандболистами Румынии (19.15). Эти матчи в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.