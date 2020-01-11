12 января на Московском и Южном мостах в Киеве ограничат движение транспорта

В пятницу, 12 января, «Киевавтодор» будет проводить ремонт дорожного покрытия на Южном и Московском мостах, поэтому в дневное время там ограничат движение транспорта:

- с 11.00 до 17.00 — на Южном мосту (в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе);

- с 11.00 до 15.00 — на Московском мосту и мосту через Десенку (в направлении движения к жилмассиву Троещина);

- с 15.00 до 19.00 — на Московском мосту и мосту через Десенку (в направлении к станции метро «Петровка».

Дорожники просят прощения у водителей за временные неудобства.

Тем временем столичный маршрут № 93Н в ночь на 12 января (с 1.20 до 6 утра) закрывается, сообщили в «Киевпасстрансе». Такая пауза в движении ночного троллейбуса связана с заменой контактного провода на линии (от путепровода возле станции метро «Святошин» до путепровода «Нивки»).

А в связи продолжающимися восстановительными работами на канализационном коллекторе в Дарнице (на улице Тростянецкой) трамвай № 8 пока не курсирует по маршруту «станция метро „Позняки“ — улица Славгородского». На время проведения ремонта «Киевпасстранс» выпустил на линию дополнительный подвижной состав трамвая № 29 («станция метро «Бориспольская» — станция метро «Лесная»). Перевозка пассажиров также организована с помощью временного автобуса № 8т (здесь действительны месячные проездные, приобретенные для проезда в трамвае).

Как ранее писали fakty.ua, в Киеве на праздники отправят в рейс ретропоезд. Мини-состав из трех вагонов и паровоза отходит с центрального вокзала 14 января в 13.45.