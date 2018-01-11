Повысят ли в этом году выплаты военнослужащим?

Новый год принес нам новые загадки. В частности, это коснулось широко разрекламированного повышения выплат военнослужащим. Напомним, что еще в августе 2017 года было принято постановление Кабинета министров № 704 «О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц». В этом документе была установлена достаточно четкая и понятная привязка к прожиточному минимуму всех окладов военнослужащих Вооруженных Сил, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ, Службы внешней разведки, лиц рядового и начальствующего состава фискальной службы и так далее.

По задумке авторов, такое решение должно было обеспечить ежегодный и — главное — автоматический рост размера денежного обеспечения военнослужащих в зависимости от повышения социальных стандартов в государстве. В целом должностные оклады должны были увеличиться в среднем в три-пять раз и существенно могли повыситься оклады за военные звания.

Новое постановление должно было вступить в силу 1 января 2018 года. Однако 27 декабря 2017 года Кабинет министров внес существенное изменение в постановление № 704: оно вступает в силу 1 января, но не 2018-го, а 2019 года.

Вот такой вот новогодний сюрприз.

При этом министр социальной политики Андрей Рева заявил, что отсрочка введения постановления Кабинета министров № 704… не повлияет на размер денежного обеспечения военных, поскольку он определяется законом о государственном бюджете.

— Военнослужащим и силовикам, кому бюджетом предусмотрены выплаты в большем размере, они будут осуществляться с 1 января в полном размере… Повышенное денежное обеспечение военнослужащие будут получать, просто структура их обеспечения не изменится, а могла бы измениться, — сказал Андрей Рева.

Министр объяснил отсрочку тем, что данное постановление должно согласовываться с нормами закона о реформировании пенсий военнослужащим, который хотя и был разработан правительством, но еще не принят.

Хитрость заключается в том, что по старому закону (который действует в настоящее время) пенсии военнослужащих зависят от их окладов. И если оклады резко увеличить, то придется резко поднимать пенсии военнослужащим. Причем без проведения запланированной реформы, поскольку новый закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, как мы помним, еще не принят.

— Дело в том, что после вступления в действие постановления № 704 пересчитать должны были все пенсии всех военнослужащих по нормам старого закона, — отметил министр. — Реализация нормы старого закона о перерасчете пенсий по расчетам Пенсионного фонда потребует дополнительно 35 миллиардов гривен в год. Таких денег у государства сейчас нет.

В общем, мы вошли в 2018 год с полным непониманием ситуации: что же будет с выплатами военнослужащих? Поэтому «ФАКТЫ» обратились в Министерство обороны Украины с просьбой разъяснить, наконец, людям, какие суммы они будут получать в 2018 году.

Как сообщили «ФАКТАМ» в департаменте финансов Министерства обороны Украины, размер денежного обеспечения военнослужащего зависит от должности, военного звания, интенсивности и условий военной службы, а также квалификации, наличия научной степени и ученого звания.

В частности, выплаты состоят (в соответствии со статьей 9 Закона Украины «О социальном обеспечении и правовой защите военнослужащих и членов их семей») из:

- должностного оклада, оклада за военное звание;

- ежемесячных доплат (повышений должностного оклада, надбавок, доплат, вознаграждений, имеющих постоянный характер, премий);

- единовременных выплат.

В настоящее время условия денежного обеспечения (как основного, так и дополнительного) регулируются постановлением Кабинета министров «Об упорядочении структуры и условий денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц» (с изменениями), которое было принято еще в ноябре 2007 года, и приказом министра обороны «Об утверждении Инструкции о порядке выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам», который был издан в июне 2008 года.

На данный момент пока так…

Кроме того, в феврале 2016 года был издан приказ министра обороны «Об утверждении Инструкции о порядке и размерах выплат вознаграждения военнослужащим Вооруженных Сил Украины за непосредственное участие в военных конфликтах или антитеррористической операции, других мероприятиях в условиях особого периода», которым установлены размеры вознаграждения за участие в АТО (при условии такого участия в течение полного месяца). Так, с 1 августа 2017 года оно составляет:

- на линии боевого столкновения на глубину ротных опорных пунктов первого эшелона — 10 тысяч гривен;

- в других местах дислокации в пределах определенного района АТО — 4 тысячи 500 гривен.

Кроме того, размер вознаграждения может увеличиваться в случае непосредственного участия военнослужащего в АТО:

- за успешное выполнение боевого задания (выплачивается на отдельную воинскую часть, подразделение) — от 60 тысяч 900 гривен до 365 тысяч 400 гривен;

- за непосредственное участие в боевых действиях (выплачивается в размере 1000 гривен за каждые сутки такого участия);

- за уничтожение или захват техники противника (выплачивается на подразделение, экипаж или лицу) — в размере от 12 тысяч 200 гривен до 243 тысяч 600 гривен, в зависимости от вида захваченной техники.

Кстати, как рассказал «ФАКТАМ» заместитель начальника управления — начальник отдела связи со средствами массовой информации управления коммуникации и прессы Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, в 2017 году было выплачено вознаграждение на общую сумму 17 миллионов 88 тысяч гривен. Из них 566 тысяч 300 гривен — за уничтоженную технику противника, 1 миллион 948 тысяч 700 гривен — за успешное выполнение боевого задания в составе подразделения и 14 миллионов 573 тысячи гривен — за непосредственное участие в боевых действиях.

Но вернемся к выплатам военнослужащим и их перспективам.

Поскольку правительство уже пообещало увеличение выплат военнослужащим в 2018 году, но пока отказалось менять их структуру, власти, судя по всему, пытаются найти компромиссное решение.

Как рассказал в комментарии Цензор.НЕТ министр соцполитики Украины Андрей Рева, постановление Кабинета министров № 704 может быть выполнено де-факто — в части размеров денежного содержания для действующих военнослужащих. Однако структура денежного содержания, предусмотренная постановлением, будет введена позже, после принятия нового закона о пенсионном обеспечении военнослужащих.

«ФАКТЫ» будут следить за развитием ситуации.

Напомним, сегодня Кабинет министров принял решение о повышении зарплат учителям.