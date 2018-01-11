Путин решил "подарить" Украине корабли, захваченные во время аннексии Крыма

Российская Федерация (РФ) готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из аннексированного Крыма. Об этом российский президент Владимир Путин заявил на брифинге 11 января.

По словам Путина, украинцам также могут передать «не подлежащие транспортировке боеприпасы для утилизации на месте».

«Мы готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась», — сказал Путин, предложив, чтобы украинские военные забрали «металлолом» в Одессу.

Он подчеркнул, что речь идет о «десятках кораблей и боевых самолетов».

Напомним, в настоящее время Оболонский суд рассматривает дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича, один из эпизодов которого касается аннексии Крыма Россией в 2014 году. На суде действующий главком ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что предлагал применить танки для противодействия аннексии, однако решения по этому поводу принято не было.

