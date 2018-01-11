В Кабмине креативно подошли к требованиям о раздельном сборе мусора (фото)

В Кабинете Министров установили самодельные емкости для раздельного сбора мусора — … три использованные картонные коробки и обрезанную пластиковую бутыль. На них нанесли надписи, что и куда бросать.

Фото правительственного креатива опубликовал интернет-ресурс Главком.

С 1 января 2018 года в Украине официально введена сортировка мусора по видам материалов — в рамках Директив ЕС — 1999/31/EC и 2008/98/EC. Это предусмотрено законом «Об отходах», который был принят в 2012 году. Ответственность за его исполнение возложена на Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал высокие штрафы за мусор на обочинах дорог, в особенности межгосударственных магистралей.