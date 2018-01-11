В Одессе суд не смог продлить арест директору «Виктории»: двое судей взяли самоотвод

В четверг, 11 января, в Приморском районном суде Одессы пытались решить вопрос о продлении меры пресечения директору коммунального детского спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория» Петросу Саркисяну. В течение пяти часов кряду служители Фемиды занимались сугубо организационно-формалистическими проблемами, стремясь отыскать «ключик» к разрешению казуистических уверток адвоката. И не только его…

Ходатайство прокуратуры о вынужденном продлении срока (о чем «ФАКТЫ» сообщали 10 января) должен был рассматривать судья Юрий Кушниренко. Как только началось судебное заседание, адвокат подозреваемого Константин Куницкий заявил отвод судье. Был объявлен перерыв.

Спустя время другой судья — Игорь Терзи — удовлетворил ходатайство адвоката. При этом он счел нужным пояснить, что судья Кушниренко написал заявление о самоотводе, поскольку является кумом адвоката Куницкого.

У присутствующих в заседании родных и близких погибших в «Виктории» детей возник вопрос: почему он подал ходатайство сегодня, а не вчера? На это адвокат ответил, что о заседании он узнал только сегодня.

Однако самое любопытное было впереди: автоматизированная система распределила дело на судью Терзи, который также взял самоотвод.

В итоге заседание перенесено на пятницу, 12 января, а сроки пребывания под стражей директора Саркисяна «поджимают», Если завтра еще кто-то из судей возьмет самоотвод, подсудимый может оказаться на свободе. Тем более, что его защита постоянно просит суд отправить своего подзащитного под домашний арест.

Как сообщали «ФАКТЫ», пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел в ночь на 16 сентября 2017 года. В результате погибли три несовершеннолетние девочки — участницы хореографического коллектива «Адель». Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура — по ст. 367 (служебная халатность) УК. Был задержан, в частности, директор комплекса Петрос Саркисян. 14 ноября Приморский райсуд Одессы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Саркисяну, но в то же время определил залог 128 тысяч гривен, которые почти сразу были внесены, а сам фигурант помещен в больницу.

20 ноября и 27 ноября Апелляционный суд Одесской области переносил заседания относительно отмены выхода Саркисяна из СИЗО под залог. Его защита утверждала, что подозрение выдвинуто необоснованно. 28 ноября суд отстранил Саркисяна от занимаемой должности, а 30 ноября отменил фигуранту залог и снова поместил его в СИЗО.

7 декабря прокуратура Одесской области направила в Высший совет правосудия жалобу на судью, который определил залог Саркисяну, заявив, что имеет место ряд нарушений.