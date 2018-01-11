﻿

USD 28.45
RSS
Внимание, розыск!

В Полтаве полиция разыскивает заключенного, бежавшего из больницы (фото)

Яна СОКОЛОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

11.01.2018 21:58 293

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Полиция Полтавщины разыскивает 27-летнего Саттарова Энвера Абдулкаримовича, который сегодня, 11 января, около 15.00 совершил побег из медицинского учреждения Полтавы, куда был доставлен на обследование из исправительного учреждения.

Беглец отбывал наказание за совершение дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Всех, кому известно место пребывания убежавшего заключенного, полиция просит сообщать по телефонам 0532 -51−77−02 или 102.

Фото предоставлено отделом коммуникации Главного управления Нацполиции в Полтавской области

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии