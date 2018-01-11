В Полтаве полиция разыскивает заключенного, бежавшего из больницы (фото)
Полиция Полтавщины разыскивает 27-летнего Саттарова Энвера Абдулкаримовича, который сегодня, 11 января, около 15.00 совершил побег из медицинского учреждения Полтавы, куда был доставлен на обследование из исправительного учреждения.
Беглец отбывал наказание за совершение дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.
Всех, кому известно место пребывания убежавшего заключенного, полиция просит сообщать по телефонам 0532 -51−77−02 или 102.
Фото предоставлено отделом коммуникации Главного управления Нацполиции в Полтавской области
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