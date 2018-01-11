В Полтаве полиция разыскивает заключенного, бежавшего из больницы (фото)

Полиция Полтавщины разыскивает 27-летнего Саттарова Энвера Абдулкаримовича, который сегодня, 11 января, около 15.00 совершил побег из медицинского учреждения Полтавы, куда был доставлен на обследование из исправительного учреждения.

Беглец отбывал наказание за совершение дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Всех, кому известно место пребывания убежавшего заключенного, полиция просит сообщать по телефонам 0532 -51−77−02 или 102.

Фото предоставлено отделом коммуникации Главного управления Нацполиции в Полтавской области

