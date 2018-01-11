В Киеве появится памятник в честь погибших воинов АТО

В столице установят памятник в честь военнослужащих, погибших в антитеррористические операции (АТО). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА)

Памятник будет выполнен как архитектурная форма в виде беседки и появится в Соломенском районе по адресу Воздухофлотский проспект, 6.

Название новой архитектурной композиции — «Экспозиция книги памяти погибшим военнослужащим Вооруженных сил Украины во время проведения антитеррористической операции».

Сообщается, что распоряжение КГГА издано после обращения Вооруженных сил Украины.

Установка произойдет за счет финансов Министерства обороны Украины, без дополнительных средств городского бюджета.

Напомним, 23 октября 2017 года в Киеве открыли памятник «Героям-добровольцам АТО». Монумент обустроили в парке по улице Лесковской, откуда четыре года назад на фронт пошли первые добровольцы Деснянского района Киева.