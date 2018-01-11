В Украине отреагировали на "барское" предложение Путина о военной технике из Крыма

В Украине отреагировали на предложение Владимира Путина передать Киеву корабли, отобранные во время аннексии Крыма. По словам главкома ВМС Игоря Воронченко, к заявлению Путина о технике стоит относиться с осторожностью, чтобы не стать «разменной картой в кремлевской игре».

Тем не менее он опроверг утверждение российского лидера о том, что техника, оставшаяся на территории аннексированного Крыма, является «хламом».

«На период аннексии Крыма из 8 боевых кораблей не на ходу был только один БДК „Ольшанский“. Там нуждались в ремонте главные двигатели. То, что говорят, что был „хлам“, — это не соответствует действительности», — сказал Воронченко в эфире телеканала «112 Украина».

Также, по словам главкома, на полуострове осталась береговая техника — два батальона БМП и столько же БТР (были готовы к использованию, БТР требовали ремонта на 15−20%). Также там находились 7 дивизионов артиллерии и 4 минометные батареи (в целом состоянии).

Авиатехника же, которая была в состоянии эксплуатации, сейчас находится на территории Украины.

Отреагировал на предложение Путина и глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров, назвав его унизительным.

«Всем, кто уже клюнул на унизительную подачку Путина: если у вас нет чести и национальной гордости, то хотя бы не выносите их на вселенский позор. Не нужно тешить врага и разочаровывать друзей!» — написал Чубаров в Facebook.

Напомним, сегодня Путин заявил, что РФ готова передать Украине ее военную технику из Крыма. При этом он отметил, что вся техника «находится в плачевном состоянии» и в таком же она была в 2014 году.