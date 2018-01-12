Члены николаевской «банды Апти» обматерили прокурора прямо на заседании суда (видео 18+)

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в Ленинском районном суде Николаева слушается дело в отношении трех местных жителей, обвиняемых в совершении покушения на умышленное убийство менеджера одного из частных предприятий Николаева.

Кроме того, двое из них обвиняются в незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами и взрывными устройствами.

В апреле нынешнего года, трое членов так называемой «банды Апти» (по имени главаря), 26-ти, 27-ми и 39-ти лет, проникли на территорию агрофирмы, расположенной по улице Днепровской, и подожгли грузовой автомобиль DAF, в котором находился 33-летний менеджер предприятия.

Однако оперативной информацией о готовящемся налете располагала полиция. Опергруппа и спецназ помешали совершению преступления и задержали злоумышленников

Сегодня в судебном заседании потерпевший бизнесмен неожиданно заявил об отсутствии претензий к подсудимым. Тем не менее, коллегия судей продлила им арест еще на 60 суток.

После этого решения прямо в зале суда обвиняемые… устроили скандал. При этом обматерили прокурора, представляющего государственное обвинение и заявили судьям, что «прольют кровь, которая будет на их (судей. — Авт.) совести».

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