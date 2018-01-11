Россия продолжает запугивать наблюдателей на Донбассе, - американские дипломаты
Временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиан США обвинил РФ в том, что она продолжает запугивать и препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе. Об этом он заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 11 января, сообщает Укринформ.
«СММ играет важную роль в процессе имплементации Минских соглашений. Однако Россия и ее ставленники продолжают запугивать, беспокоить и нападать на наших наблюдателей, а также ограничивать им доступ, мешая выполнять свои полномочия», — заявил представитель США.
Он также предложил расширить полномочия миссии на территорию Крыма, который «остается неотъемлемой частью Украины, а потому находится под мандатом СММ».
Одновременно в США призвали председательствующую в ОБСЕ Италию «возглавить усилия по интеграции и улучшению функций безопасности СММ».
Напомним, на прошлой неделе в Украине признали, что переговоры по миротворческой миссии на Донбассе зашли в тупик, и в ближайшее время прогресса не будет.
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