В смертельном ДТП под Киевом пострадал ребенок (фото)

Трагическое ДТП произошло вечером 11 января на новой дороге, ведущей в Ирпень, приблизительно в двух километрах от столичной улицы Наумова. Как удалось выяснить на месте происшествия, двигавшиеся в направлении Киева «Шкода» и «Хюндай» столкнулись по касательной. После удара потерявший управление «Хюндай» вылетел с дороги и несколько раз опрокинулся. В салоне машины, кроме водителя, находилась его малолетняя дочь. Девочка госпитализирована. Сам водитель, к сожалению, скончался на месте ДТП.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.



Напомним, в ночь на 11 января в Киеве в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль скорой помощи. Травмы получили пять человек.

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