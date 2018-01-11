В смертельном ДТП под Киевом пострадал ребенок (фото)
Трагическое ДТП произошло вечером 11 января на новой дороге, ведущей в Ирпень, приблизительно в двух километрах от столичной улицы Наумова. Как удалось выяснить на месте происшествия, двигавшиеся в направлении Киева «Шкода» и «Хюндай» столкнулись по касательной. После удара потерявший управление «Хюндай» вылетел с дороги и несколько раз опрокинулся. В салоне машины, кроме водителя, находилась его малолетняя дочь. Девочка госпитализирована. Сам водитель, к сожалению, скончался на месте ДТП.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, в ночь на 11 января в Киеве в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль скорой помощи. Травмы получили пять человек.
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