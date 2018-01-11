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Вице-спикер Ирина Геращенко

Ирина Геращенко: "Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем"

Инф. «ФАКТОВ»

11.01.2018 23:57 138

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко уверена в том, что наша страна обязательно вернет территории, захваченные «русским миром», а также все находящееся на них имущество.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина отдать Украине корабли из оккупированного Крыма.

«Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем. Да, это наши корабли, украденные Путиным. Доведенные до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается русский мир, приходит в негодность. Мы вернем Крым, и всю украинскую собственность там, в том числе и корабли. Как и Донбасс», — пишет вице-спикер.

Ранее сообщалось, что 11 января президент РФ Владимир Путин на встрече с дипломатами заявил о готовности России передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов, которые якобы «находятся в плачевном состоянии». Комментируя слова российского президента, командующий ВМС Воронченко опроверг слова Путина о неисправности оставшейся в Крыму украинской военной техники. Его позицию поддержал и глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров, заявивший, что Россия не только вернет все захваченные в Крыму корабли, но и выплатит Украине огромную компенсацию.

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