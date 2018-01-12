Мацеревич возглавил группу по расследованию Смоленской катастрофы

Экс-министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич назначен руководителем правительственной подкомиссии по расследованию причин Смоленской катастрофы.

Соответствующее решение принял новый глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, передает Niezalezna.pl.

Согласно информации газеты, Мацеревич будет руководить, а также готовить отчеты, которые будут представлены в апреле 2018 года, в восьмую годовщину Смоленской катастрофы.

Напомним, ранее тогда еще министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил во время встречи с представителями издания Gazeta Polskiej, что правительственная комиссия, занимающаяся пересмотром результатов расследования крушения Ту-154 президента Леха Качиньского, при расшифровке данных бортовых самописцев установила момент взрыва на борту самолета.

Его слова нашли подтверждение в среду, 10 января, на заседании комиссии при Минобороны Польши по пересмотру результатов расследования крушения Ту-154 президента Леха Качинского, где был представлен отчет международного эксперта в области исследования авиационных происшествий Фрэнка Тейлора. По его оценке, левое крыло самолета было разрушено в результате «внутреннего взрыва», причем источников детонации было несколько. Тейлор заявил, что, в отличие от общепринятой версии, береза, с которой самолет столкнулся при падении, не повлияла на «первичное разрушение крыла».