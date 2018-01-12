Кириленко предложил создать реестр для артистов, гастролирующих в России

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко предложил создать специальный реестр артистов, которые с гастролями посещают Россию, а также обязать их платить военный сбор.

Об этом он написал в своем Twitter.

Щодо"наших"гастролерів у РФ. Справді, питання здебільшого етичне, заборонити не можна. Але, їдеш у РФ на гастролі, 1) повідомляєш, 2) потрапляєш у спецреєстр, 3) на ТБ під час виступу чи кліпу напис:"цей артист гастролює у країні-агресорі", 4) в Україні сплачуєш додатковий військовий збір — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 11 января 2018 г.

«О „наших“ гастролерах в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но едешь в РФ на гастроли — сообщаешь, попадаешь в спецреестр, на ТВ во время выступления или клипа надпись: „Этот артист гастролирует в стране-агрессоре“, в Украине платишь дополнительный военный сбор», — отметил он.

Напомним, ранее Кириленко выступил инициатором внесения изменений в Закон «О гастрольных мероприятиях в Украине» (относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине при участии граждан страны-агрессора) (№ 6682). Закон был принят Верховной Радой в октябре прошлого года.