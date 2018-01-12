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Кириленко

Кириленко предложил создать реестр для артистов, гастролирующих в России

Инф. «ФАКТОВ»

12.01.2018 1:11 46

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Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко предложил создать специальный реестр артистов, которые с гастролями посещают Россию, а также обязать их платить военный сбор.
Об этом он написал в своем Twitter.

«О „наших“ гастролерах в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но едешь в РФ на гастроли — сообщаешь, попадаешь в спецреестр, на ТВ во время выступления или клипа надпись: „Этот артист гастролирует в стране-агрессоре“, в Украине платишь дополнительный военный сбор», — отметил он.

Напомним, ранее Кириленко выступил инициатором внесения изменений в Закон «О гастрольных мероприятиях в Украине» (относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине при участии граждан страны-агрессора) (№ 6682). Закон был принят Верховной Радой в октябре прошлого года.

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