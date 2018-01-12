КБ «Южное» возобновило разработку «почти ядерных» ракет, - Гриценко

КБ «Южное» возобновило разработку «почти ядерных» ракет. Об этом заявил бывший глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала «112 Украина».

Речь идет о проекте многофункционального ракетного комплекса «Сапсан», который заменит соответствующую технику советского производства.

«Тут есть возможность говорить не о боеприпасах ядерных, а о боеприпасах повышенной мощности, которые по своему эффекту не являются ядерными, но близки к тому по поражающей силе», — сказал Гриценко.

Экс-министр отдельно отметил, что применение подобного оружия не вызывает негативных последствий в виде радиоактивного заражения или проникающей радиации.

В 2006 году Совбез Украины заключил договор с КБ «Южное» на разработку многофункционального ракетного оперативно-тактического проекта «Сапсан». Комплекс должен был поступить на вооружение украинской армии до 2012 года, но из-за недостаточного финансирования завершить разработку в намеченный срок не удалось. В 2013 году Минобороны Украины отказалось от данного проекта из-за неэффективного использования средств бюджета.

Ранее сообщалось о том, что Гриценко назвал «цинизмом» и «маразмом» открытое против него дело в РФ.