Подлодка "Сан-Хуан" была уничтожена ядерным взрывом, - разведка США

Аргентинская подводная лодка «Сан-Хуан», пропавшая почти два месяца назад, была полностью разрушена в результате взрыва в течение 40 миллисекунд, сообщило управление военно-морской разведки США (ONI), проанализировавшее данные Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), передает РИА «Новости».

Согласно докладу ONI, на глубине 400 метров произошел взрыв, по мощности приблизительно равный шести тоннам в тротиловом эквиваленте.

«Корпус (подлодки) был полностью разрушен за 40 миллисекунд (0,04 секунды)», — говорится в документе. Данные цифры вдвое меньше минимально необходимого времени для осмысленного восприятия события, и моряки на субмарине погибли мгновенно и без страданий, отмечается в документе.

Обломки субмарины, по оценке ONI, затонули со скоростью от 10 до 13 узлов.

Ранее сообщалось, что основной версией гибели субмарины эксперты называли короткое замыкание, вызвавшее пожар. Причиной замыкания могла быть морская вода, которая попала в аккумуляторы через шноркель (устройство на подлодке для забора воздуха). Экипаж «Сан-Хуана» сообщил незадолго до того, как с ним пропала связь, что аккумуляторы вышли из строя, однако подлодка поначалу продолжала движение под водой.

Напомним, что подлодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата, на ее борту находились 44 человека. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением «Сан-Хуана». Специалисты ОДВЗЯИ 15 ноября зафиксировали «необычный подводный сигнал» в районе исчезновения субмарины и сообщили его параметры. Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины заявили о прекращении операции по спасению моряков, но пообещали продолжить поиски самой подлодки.