Трамп "продал" Норвегии истребители из компьютерной игры

Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что Вашингтон продал Новегии самолеты F-52. Такое заявление он сделал на пресс-конференции с премьером Норвегии Эрной Сульберг, и оно не ускользнуло от внимания пользователей социальных сетей.

«В ноябре мы начали поставлять истребители F-52 и F-35», — сказал американский президент.

Но первый из упомянутых Трампом самолетов существует исключительно в компьютерной игре Call of Duty: Advanced Warfare, отмечают пользователи.

Trump just said we are selling F-52s to Norway. Here's an exclusive look at this new exciting aircraft. #f52 #stablegenius pic.twitter.com/OsN6kXNyar