Трамп "продал" Норвегии истребители из компьютерной игры

Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что Вашингтон продал Новегии самолеты F-52. Такое заявление он сделал на пресс-конференции с премьером Норвегии Эрной Сульберг, и оно не ускользнуло от внимания пользователей социальных сетей.

«В ноябре мы начали поставлять истребители F-52 и F-35», — сказал американский президент.

Но первый из упомянутых Трампом самолетов существует исключительно в компьютерной игре Call of Duty: Advanced Warfare, отмечают пользователи.

Trump just said we are selling F-52s to Norway. Here's an exclusive look at this new exciting aircraft. #f52 #stablegenius pic.twitter.com/OsN6kXNyar — UnfairUnbalanced (@unfairunbalancd) 10 января 2018 г.

Очевидно, американский лидер неправильно прочитал запись о том, что США должны поставить Норвегии 52 самолета F-35.

Некоторые пользователи соцсетей в шутку стали делать предположения о внешнем виде «новейшего самолета».

Следует отметить, что опечатки Трампа уже не в первый раз вызывают бурную реакцию в сети. К примеру, «выдуманное» им слово covfefe читатели The Daily Telegraph избрали словом года, а в США даже выпустили новое вино с таким названием.

Напомним, что в честь годовщины своей инаугурации президент США Дональд Трамп проводит лотерею, призом в которой станет участие в торжественном ужине вместе с главой Белого дома, членами его семьи и ближайшими друзьями. Американцам были разосланы текстовые сообщения, в которых говорилось, что получить специальные приглашения и принять участие в ужине смогут два американца, которые заплатят за это по меньшей мере три доллара. На сайте Трампа, однако указано, что никаких денег вносить не нужно и что финансовый вклад никак не повлияет на шансы выиграть.