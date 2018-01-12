В Киеве мошенник организовал фальшивый обменник и "заработал" за 15 минут 45 тысяч долларов
В отделе коммуникации полиции Киева сообщили о том, что столичными правоохранителями задержан мужчина, который устроил фальшивый пункт обмена валют в помещении бывшего ресторана на улице Голосеевской. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте ведомства.
«Правоохранители установили, что злоумышленник узнал о продаже заведения питания в Голосеевском районе столицы и назначил встречу с его владельцем. Он рассказал, что якобы директор приедет позже и составит договор купли-продажи или аренды, а пока он осмотрит здание и примет решение. Однако мошенник не дождался официальных документов, а „за спиной“ у владельца использовал бывший ресторан с дополнительным выходом в своих целях. Поэтому за пятнадцать минут помещения питания превратилось в пункт обмена валюты: появились вывески, офисная техника, кассир, гривны в крупных купюрах (но подарочные)
Отмечается, что впоследствии пришел клиент, который нашел объявление о продаже валюты по выгодному курсу на сайте и договорился о встрече по телефону. Мужчина передал доллары кассиру, который должен был перечислить и отдать гривны за условленным курсу, но он вышел в другую комнату и долго не возвращался.
«Предприниматель заподозрил неладное и попытался ворваться в подозрительное помещение, но злоумышленник забрызгал ему глаза газовым баллончиком и побежал к «черному» выходу. Однако на улице оперативники сразу же задержали кассира, который имел при себе чужие 45 000 долларов «, — уточняется в сообщении.
Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
46-летнего луганчанина задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, он подозревается в совершении трех аналогичных преступлениях, совершенных в столице в прошлом году. Сейчас полиция устанавливает, действовал злоумышленник сам или с соратниками.
Ранее сообщалось о том, что еще один мошенник — сын депутата, который провернул аферу на четыре миллиона гривен — отделялся всего лишь домашним арестом.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор». ”