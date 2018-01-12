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Минфин США

США готовят новый санкционный список по России

Инф. «ФАКТОВ»

12.01.2018 4:50 104

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Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил о том, что руководимое им ведомство работает над новым санкционным списком по РФ. Об этом он сказал в четверг на брифинге в Белом доме.

«Это то, над чем мы работаем, как мы уже говорили, он должен появиться в скором будущем. Это то, чему мы уделяем большое внимание», — сказал министр, отвечая на вопрос о подготовке нового санкционного списка.

По его словам, в феврале 2018 года США должны будут представить конгрессу отчет о российских бизнесменах, связанных с Кремлем, президентом Владимиром Путиным и его окружением. В случае, если конгресс США примет соответствующее решение, эти лица могут быть внесены в санкционный список.

Ранее сообщалось о том, что свои санкции по отношению к коллаборантам готовят и в Украине. В частности, глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко обратился с предложением к Верховной Раде на законодательном уровне установить наказание для украинских артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора.

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