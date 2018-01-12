Найден вирус, способный победить рак мозга

Ученые из Университета Лидса и Института изучения рака в Лондоне обнаружили некоторые типы вирусов, которые могут побороть злокачественные опухоли головного мозга.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine, пишет mr24.

Реовирусы способны преодолевать гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг позвоночных от микроорганизмов.

К такому выводу исследователи пришли после эксперимента, в котором приняли участие девять пациентов. Сначала им ставили капельницы с реовирусами, а потом удаляли опухоль хирургическим путем.

Реовирусы размножались и атаковали раковые клетки, активировали имунную систему на борьбу с опухолью, тем самым помогая организму отличить злокачественные клетки от здоровых.

По мнению ученых, такие капельницы могут дать положительный эффект в борьбе с раком в сочетании с другими методами лечения. К примеру, ранее сообщалось о том, что занятия рисованием помогли десятилетней девочке победить рак.