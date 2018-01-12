Найден вирус, способный победить рак мозга
Ученые из Университета Лидса и Института изучения рака в Лондоне обнаружили некоторые типы вирусов, которые могут побороть злокачественные опухоли головного мозга.
Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine, пишет mr24.
Реовирусы способны преодолевать гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг позвоночных от микроорганизмов.
К такому выводу исследователи пришли после эксперимента, в котором приняли участие девять пациентов. Сначала им ставили капельницы с реовирусами, а потом удаляли опухоль хирургическим путем.
Реовирусы размножались и атаковали раковые клетки, активировали имунную систему на борьбу с опухолью, тем самым помогая организму отличить злокачественные клетки от здоровых.
По мнению ученых, такие капельницы могут дать положительный эффект в борьбе с раком в сочетании с другими методами лечения. К примеру, ранее сообщалось о том, что занятия рисованием помогли десятилетней девочке победить рак.
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