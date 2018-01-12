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Google Drive

Украинцев лишат приложения Google Drive

Инф. «ФАКТОВ»

12.01.2018 5:50 247

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Представители компании Google напомнили о том, что с 12 марта будет закрыто настольное приложение Google Drive, которое позволяет синхронизировать файлы на компьютере с облаком. Об этом говорится в официальном блоге компании.

Поддержка приложения прекратилась 11 декабря прошлого года. На такой шаг интернет-гигант пошел для того, чтобы заменить старое приложение на две новых разработки.

Обычным пользователям поисковик предлагает взамен скачать приложение Backup and Sync, релиз которого состоялся в июле 2017 года. Скачать его можно на странице сервиса или веб-интерфейсе Google Drive, кликнув на колесико настроек в правом верхнем углу и нажав «Загрузить Backup and Sync». Помимо старого приложения Drive оно заменяет и загрузчик фотографий в сервис Google Photos. В остальном функциональность Backup and Sync не отличается от старого приложения. Приложение доступно для Windows и macOS.

Для бизнес-пользователей G Suite компания представила приложение Drive File Streamer, который предоставляет доступ «ко всем файлам Google Drive по запросу, напрямую на компьютере». Его главное отличие от потребительской версии — возможность административного контроля.

У Backup and Sync и Drive File Streamer есть несколько функциональных отличий, которые Google подробно описала на странице помощи. К примеру, корпоративные клиенты смогут пользоваться обоими решениями одновременно. Оба приложение доступны для операционных систем начиная с Windows 7 и macOS El Capitan (10.11).

Ранее сообщалось, что выбрать гаджет для того, чтобы применять Гугл-диск, Backup and Sync или Drive File Streamer, можно на выставке технических новинок CES, которая сейчас проходит в Лас-Вегасе. В этом году в ней участвует рекордное количество компаний — более четырех тысяч. Если прежде выставка была посвящена практически только потребительской электронике, то в последние пару лет здесь представляют свои разработки компании, работающие в области искусственного интеллекта, транспорта, медицины и даже сельского хозяйства.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

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