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Враг в зоне АТО продолжает нарушать перемирие, погиб украинский военный

Инф. «ФАКТОВ»

12.01.2018 7:05 38

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В районе проведения АТО российско-оккупационные группировки продолжают нарушать договоренности о прекращении огня: за сутки зафиксировано девять обстрелов. В том числе враг применил запрещенные минскими соглашениями минометы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении основная огневая активность противника наблюдалась в районе Светлодарской дуги: возле Луганского и Новолуганского. В последнем случае силы АТО были вынуждены подавлять огневую активность боевиков. Также, из крупнокалиберных пулеметов, незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие у Новозвановки.

На Донецком направлении эпицентром нестабильности стало Приазовье. Здесь оккупанты активно применяли 120-ти и 82-мм минометы в окрестностях Широкино, Гнутово и Лебединского. Кроме того, из гранатометов были обстреляны защитники Песков.

Агрессор также продолжал осуществлять воздушную разведку. На разных участках линии соприкосновения семь раз наблюдались беспилотники противника, запрещенные к применению минскими договоренностями.

Во время выполнения боевых задач погиб один украинский воин, еще двое получили ранения и двое — получили боевые травмы.

Напомним, в зоне АТО был сбит вражеский беспилотник, собиравший разведданные по маршруту Горловка — Артемово — Курдюмовка — Очеретино.

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