Евросоюз вложит 1 млрд евро в создание новых суперкомпьютеров

Евросоюз планирует инвестировать один млрд евро в создание новых суперкомпьютеров. Соответствующий проект Еврокомиссия представила 11 января, передает DW.

По словам комиссара ЕС по цифровой экономике Марии Габриэль, создание европейской инфраструктуры суперкомпьютеров «имеет решающее значение для диджитализации промышленности и повышения конкурентоспособности европейской экономики».

Как пояснили в Брюсселе, техника, способная совершать минимум 10 в 18 степени операций в секунду, позволит обрабатывать большой объем данных для более эффективной работы в таких областях, как здравоохранение, возобновляемая энергетика, обеспечение безопасности автомобильного движения и кибербезопасность.

Еврокомиссия вложит в проект 486 тыс. евро. Аналогичную сумму, как ожидается, предоставят страны — члены ЕС. До 2020 году планируется инвестировать около 1 млрд евро госсредств. Предусмотрены также вклады частных инвесторов. Проект будет реализован в период с 2019 до 2026 годов.

Напомним, что пока что мировой рейтинг Топ-500 суперкомпьютеров возглавляет китайский Sunway TaihuLight с показателем в 93 PFLOPS (PFLOPS — 10 в 15 степени вычислений с плавающей запятой в секунду). Самый мощный российский суперкомпьютер «Ломоносов-2» с производительностью 2,1 PFLOPS занимает 59 место в рейтинге. Также разрабатываются суперкомпьютеры и в Украине.