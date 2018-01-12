ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.12 января 2018

В чилийской столице мы были только один день. И одну ночь, это правда. Ночь запомнилась даже больше, чем день. Потому что день официального государственного визита был расписан по минутам. И в нем не было времени не то, что на экскурсии, не то, что на прием пищи, а даже на осознание того, где мы находимся и зачем сюда приехали. Все делалось бегом, автоматически и почти не задумываясь. Потому что думать было просто некогда. Да и силы были уже практически на исходе. Ведь это был последний пункт невероятно длительной поездки по городам и странам по маршруту Капабланка — Острова Зелёного Мыса — Рио-де-Жанейро-Бразилиа-Буэнос-Айрес — Сантьяго…

Назавтра нам предстояло отправляться в долгую обратную дорогу в Украину. Впереди оставалась только жаркая чилийская ночь и попытка провести ее с коллегами-редакторами за стихийно организованным «столом» в одном из больших гостиничных номеров, в который с трудом втиснулись все желающие. «Главным блюдом» прощального вечера стал высокопоставленный член нашей делегации, который только что вернулся с неофициальной встречи с пребывавшим тогда в политической опале, но по-прежнему пользовавшимся в своей стране высоким авторитетом генералом Пиночетом. В советское время генерала в газетах называли не иначе, как палачом чилийского народа. И, очевидно, большая доля правды в тех обвинениях в его адрес действительно была. Хотя позже его жесткую, порой жестокую (по отношению к своим оппонентам) политику все чаще начали называть предвестницей чилийского экономического чуда…

Мы долго говорили и о Пиночете, и о замученном им Сальвадоре Альенде, и о том, что Сантьяго город, конечно, красивый, но бедный. И он ни в какое сравнение не идет с ранее нами увиденным Рио-де-Жанейро — городом, конечно, тоже не очень богатым, но зато красивым просто невероятно. Этот наш высокопоставленный гость показывал нам очередные государственные награды, врученные ему принимающей стороной. А коллеги-редактора в ответ показывали ему свои сувениры, купленные для родных и близких в память о столь долгом путешествии.

Я тогда уже интересовался фарфором. Но позволить себе приобрести столь крупную работу (она сегодня представлена вашему вниманию), встретившуюся мне в антикварном салоне рядом с нашей гостиницей, конечно же, не мог. Я, правда, сфотографировал эту композицию на память, попытавшись выяснить, какое отношение скульптуры испанских мастеров имеют к чилийской столице. На что хозяйка салона терпеливо объяснила мне: дескать, всем известно, что основателем Сантьяго (или Сантьяго-де-Чили) был знаменитый испанский конкистадор Педро де Вальдивия — «вон памятник ему стоит на центральной площади». Он, кстати, и стал первым генерал-губернатором Чили. Ну, а при чем же тут тоска старого капитана по морю? — не унимался я. Так ведь это словно собирательный образ славного конкистадора, который и город-то этот поначалу назвал именем своей испанской деревни, в которой имел честь появиться на свет, — последовал ответ.

Через много-много лет на одном из португальских сайтов я встретил объявление о продаже работы, которая мне показалась знакомой до мелочей. Так она и появилась в нашей коллекции. И теперь напоминает мне не о морских вояжах и не о знакомстве со старым капитаном, а о мимолетном посещении чилийской столицы.

Сегодняшним именинникам позвольте традиционно пожелать добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ

ТОСКУЮЩИЙ МОРЯК

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 1993 — 1998

Скульптор: Salvador Furió

Размер: 58×48 cm

В комплекте с подставкой

Лимитированная серия 1000 изделий