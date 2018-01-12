В НБУ назвали причины колебания курса валют

«После перехода Украины на плавающий обменный курс гривны в 2015 году на валютном рынке наблюдается определенная сезонность. Уже третий год подряд в первые месяцы года растет спрос на валюту, в том числе со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на новый год, и одновременно снижаются ее поступления, в том числе со стороны аграриев, которые обычно в течение года обеспечивают около половины предложения валюты на межбанковском рынке. Как следствие, в начале каждого года временно усиливается девальвационное давление на курс гривны», — так объяснил ситуацию на валютном рынке заместитель главы НБУ Олег Чурий.

По его словам, ключевой причиной усиления колебаний курса гривны на межбанковском валютном рынке и с начала января этого года являются эти сезонные факторы. «Спад деловой активности, преимущественно в аграрном секторе, приводит к сокращению поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров, в то время как на рынке есть повышенный спрос на валюту со стороны импортеров», — отметил он.

По информации замглавы НБУ, для смягчения влияния этих факторов Нацбанк продолжает сохранять присутствие на межбанковском валютном рынке — с начала текущего года там продали валюту на сумму 53.5 миллионов долларов.

При этом в Национальном банке подчеркивают, что действие временных факторов в начале года может быть со временем нивелировано. К примеру, прошлый год Украина завершила с обменным курсом на уровне, примерно равному курсу на начало года. Тогда гривна, несмотря на отдельные периоды усиленных колебаний, девальвировала лишь на три процента.

Ранее сообщалось, что курс евро установил новый исторический рекорд.