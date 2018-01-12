Скандал на всю Италию: картины Модильяни на выставке в Генуе оказались подделками

В Италии разразился громкий скандал вокруг выставки работ всемирно известного художника Амедео Модильяни. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

В марте 2017 года с большой помпой в Генуе в местном Дворце дожей открылась выставка Модильяни. На ней была представлена 21 картина. Как утверждалось, стоимость всей коллекции составляет десятки миллионов долларов.

Десятки тысяч ценителей живописи успели посетить выставку до того, как в июле ее неожиданно закрыли. Причиной было мнение искусствоведа Карло Пепи из Тосканы. Он считается одним из лучших экспертов творчества Модильяни.

Пепи заподозрил, что выставленные в Генуе картины — это подделки. Произведения были отданы специалистам для тщательного изучения. И вот в январе 2018 года искусствоведы обнародовали свои выводы. Все картины за исключением одной, у которой есть свидетельство, выданное правительством Италии, являются искусной подделкой. Это и портрет Жана Кокто, и картина, изображающая сидящую обнаженную женщину и другие «шедевры», которыми восторгались посетители выставки.

Пепи с удовлетворением отметил — справедливость восторжествовала. Эксперт рассказал, что ведет борьбу с подделками Модильяни уже несколько лет. Оказывается, это самый «подделываемый художник» в мире. «Это невероятный парадокс. Мы столкнулись с тем, что Модильяни „написал“ больше картин после своей смерти, чем при жизни. Большинство из подделок были сделаны в 80-х годах прошлого века. Их продают на аукционах, предлагают коллекционерам частным образом. Коллекция, которая выставлялась в Генуе — это всего лишь верхушка айсберга», — сказал Карло Пепи.

С ним согласен французский искусствовед Марк Рестеллини. По его словам, «в мире на сегодняшний день имеется по меньшей мере тысяча подделок Модильяни».

Итальянские власти инициировали расследование в связи с выводами экспертов. Пока в нем фигурируют три человека, в том числе куратор выставки в Генуе Руди Чьяппинии венгерский торговец произведениями искусств Йозеф Гуттманн, которому принадлежат 11 картин, признанных подделками.

Пепи и Рестеллини не могут сказать, сколько настоящих работ Модильяни сохранилось на данный момент. Они считают, что около 350.

Искусствоведы объясняют это тем, что художник жил очень бедно. Часто он рисовал импровизации, чтобы расплатиться за еду в кафе и ресторанах.

Амедео Модильяни родился в Ливорно в 1884 году. Учился живописи в Венеции. Затем перебрался в Париж, где вел богемный образ жизни. Был хорошо знаком с Пабло Пикассо.

Модильяни удалось организовать единственную выставку своих работ, но парижская полиция быстро ее прикрыла на том основании, что картины художника непристойны.

Модильяни умер в 1920 году от менингита. Ему было всего 35 лет.

В 2015 году некий китайский частный коллекционер заплатил на аукционе в Нью-Йорке 170 миллионов долларов за картину Модильяни Nu couché.

Что касается подделок, выявленных в Генуе, то, скорее всего, по решению суда, они будут уничтожены.