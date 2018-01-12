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Франк-Вальтер Штайнмайер

Федеральный президент Германии подтвердил визит в Украину, - посол

Инф. «ФАКТОВ»

12.01.2018 16:20 72

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Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Украину в 2018 году. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Внедряем новую дипломатическую моду на вышиванку в замке Бельвью: федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял приглашение президента Порошенко посетить в этом году Украину», — написал дипломат.

Отметим, что в настоящее время в Германии проходит формирование правящей правительственной коалиции. В случае успешности переговоров между блоком христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о возможности создания так называемой «большой коалиции» Ангела Меркель сохранит пост Федерального канцлера. Формирование нового правительства должно быть завершено до Пасхи, хотя ранее Меркель выражала уверенность в том, что новое правительство будет сформировано до Рождества.

12 января фициальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт отказался от дискуссии по вопросу поэтапной отмены санкций, введенных Евросоюзом в отношении России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на Донбассе, по мере прогресса в деле реализации минских договоренностей.

Вото tyt. by/

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