С этого года новые танки «Оплот» будут строить только для украинской армии

Государственное предприятие «Завод им. В.О. Малышева» в 2018 году переключится на сборку танков БМ «Оплот» для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».

Отмечается, что предприятие завершило сборку и испытания боевых машин по контракту с Королевством Таиланд, техника получила соответствующие сертификаты и 27 декабря была отправлена заказчику. По данному контракту «Заводу им. В.О. Малышева» осталось сделать еще несколько танков.

«На предприятии планируют завершить выполнение договоренностей в I квартале 2018 года. Сейчас „Завод им. Малышева“ готов приступить к выполнению Государственного оборонного заказа по изготовлению танков „Оплот“ для Вооруженных Сил Украины», — отметили в «Укроборонпроме».

Напомним, ранее в Вооруженных Силах Украины признали, что украинский танк Т-64БМ «Булат» не оправдал надежд командования украинской армии и был оправлен в резерв.