Парасюка нужно лишить депутатской неприкосновенности – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман осуждает поведение народного депутата Владимира Парасюка (внефракционный) и считает, что его нужно лишить неприкосновенности и привлечь к ответственности. Такое мнение он высказал на встрече с ветеранами предприятия «Азовсталь» в рамках рабочей поездки в Мариуполь, сообщает «Укринформ».

Отвечая на вопрос, почему Владимир Парасюк до сих пор является народным депутатом, Гройсман заявил: «Это большой стыд, когда человек, уполномоченный государством, позволяет себе такое поведение. Я хочу сказать, что здесь и слабость, в том числе, правоохранительной системы».

Он отметил, что снять депутатскую неприкосновенность с народного депутата Украины, то эти вопросы может сделать лишь Верховная Рада, но если бы такие вопросы решало

правительство и премьер-министр, то это было бы давно сделано.

Ранее сообщалось, что Владимир Парасюк ударил в мариупольском суде полицейского.