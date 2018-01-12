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Владимир Гройсман

Гройсман выдвинул Путину "встречное предложение" - вернуть Крым (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

12.01.2018 16:49 277

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел первую региональную поездку года — в прифронтовой Мариуполь. Там глава правительства посетил «Азовсталь» и КПВВ «Гнутово». Итоги поездки Гройсман озвучил на брифинге для СМИ под открытым небом.

По его словам, он обсудил с металлургами ход внедрения пенсионной реформы в Украине, а на КПВВ интересовался условиями и возможностью их улучшения. Отвечая на вопрос об улучшении транспортного сообщения Мариуполя, в т. ч. железнодорожного, он сообщил, что в 2017 году пропускная способность путей в город была увеличена с 16 до 21 колесной пары, также были получены 50 новых вагонов — пассажирских и грузовых.

Кроме того, глава правительства сообщил об основных решениях, принятых правительством на заседании 11 января, о поддержке малого и большого бизнеса донецкого региона, а также прокомментировал скандальное предложение российского президента Путина о передаче Украине кораблей и техники, оставшейся в Крыму.

По словам Гройсмана, у него лично есть «встречное предложение — вместе с флотом вернуть Крым».

Напомним, в ходе рабочей поездки в Мариуполь премьер-министр Украины Владимир Гройсман осудил поведение народного депутата Владимира Парасюка (внефракционный) и заявил о необходимости лишения его неприкосновенности.

Фото VolodymyrGroysman/Facebook

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