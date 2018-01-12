На Кировоградщине рабочие, ремонтировавшие мост, чудом спасли тонущего ребенка

В Александрии, что на Кировоградщине, едва не утонул 12-летний мальчик. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в пресс-службе управления автомобильных дорог Кировоградской области:

«Трое мальчишек 12 — 14 лет сначала играли на берегу речки, а затем решили выйти на лед. Эта зима не холодная, и толщина льда на водоемах — не больше сантиметра. В какой-то момент один из мальчишек, тот, что самый младший, провалился в воду и начал тонуть. Однако его друзья решили, что ребенок балуется и вместо того, чтобы его спасать, начали брызгать в него водой.

Некоторое время спустя ребята все-таки поняли, что их друг тонет на самом деле. Но самостоятельно спасти его не могли, сильно испугались. На счастье рядом на мосту работали наши ремонтники Роман Пономаренко и Александр Андрианов. Они услышали крики мальчишек и поспешили на помощь.

Тонувший ребенок был достаточно далеко от берега. Взрослые не решились ползти по тонкому льду, а потому бросили ребенку трос. Мальчишка успел ухватиться в самый последний момент — силы уже оставляли его и он начал уходить под воду. Слава Богу, все закончилось благополучно. Мальчик жив и здоров", --рассказали в пресс-службе.

«Говорят, что мы все сделали правильно и быстро, -- признается один из спасателей Роман Пономаренко. — Но мы действовали инстинктивно. Когда услышали, как кричат пацаны, не сразу поняли, что происходит. А когда прибежали на берег, не знали, как спасать мальчика. Все произошло как-то само собой!»

В тот же день из воды пришлось вытаскивать 17-летнего парня в Черниговской области. Двое ребят хотели сократить путь и решили перейти озеро по льду.

«Оба провалились. Одному из них удалось выбраться. Но вот товарища сам он спасти не смог. Хорошо, что не растерялся и позвонил в пожарную службу. Наши ребята приехали очень быстро. К тому времени парень находился в ледяной воде минут 15 и был в 25 метрах от берега», -- сказал начальник караула пожарно-спасательного отряда Артем Пинчук, который обвязал себя веревкой и подполз к тонущему подростку, чтобы вытащить его из воды.

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