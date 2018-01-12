Синоптики предупредили о приближении к Украине мощных циклонов

С 18 января в Украину придут очень сильные снегопады, которые накроют большую часть Украины, за исключением крайнего востока и запада страны. Об этом предупредил руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает УНН.

Синоптик объяснил это прохождением через территорию Украины мощных циклонов.

«18 января мы ждем прохождения через центральную часть Украины, кроме востока и запада, достаточно активных циклонов, которые приведут к сильному выпадению снега, местами очень сильного, налипанию мокрого снега, усилению скорости ветра, метелям», — сообщил Кульбида.

По его словам, на Левобережье снег начнет активно идти уже 15 января, а затем накроет и остальную территорию страны.

21−22 января из-за перемещения с Балканского полуострова глубокого и активного циклона предполагается дальнейшее осложнение погодных условий: сильные снегопады с переходом в дождь, дождь с переходом в снег, штормовые ветра, гололед, усиление штормового ветра до 15−24 метров в секунду.

Температура воздуха в ближайшие дни снизится до 4−9 градусов мороза в ночные часы, на северо-востоке — до 10−14 градусов мороза.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Николай Кульбида спрогнозировал приход холодов в Украину на 9−16 января.