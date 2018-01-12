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На Черниговщине, где бешеная волчица откусила мужчине палец, объявлен карантин

На Черниговщине, где бешеная волчица откусила мужчине палец, объявлен карантин

Михаил СЕРГУШЕВ, «ФАКТЫ»

12.01.2018 17:15 202

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В селе Разлеты Коропского района после нападения бешеной волчицы на людей, объявлен карантин. Об этом «ФАКТАМ» сообщила пресс-секретарь Главного управления Госпродпотребслужбы в Черниговской области Ольга Заковрашная.

«Несмотря на карантин, жителям никто не запрещает выезжать за пределы села. А вот домашних животных, которые могут заболеть бешенством — как правило, это кошки и собаки, — вывозить за пределы Разлетов нельзя.

Кроме того, уже произведена вакцинация более 60 домашних животных. Кстати, с вакциной в Коропском районе нет никаких проблем. Хватит всем.

Карантин будет продолжаться два месяца со дня выявления последнего случая бешенства".

Ранее fakty.ua сообщали, что накануне в село Разлеты забрела бешеная волчица. Пострадали две женщины и мужчина, которому волчица откусила палец.

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