На Черниговщине, где бешеная волчица откусила мужчине палец, объявлен карантин

В селе Разлеты Коропского района после нападения бешеной волчицы на людей, объявлен карантин. Об этом «ФАКТАМ» сообщила пресс-секретарь Главного управления Госпродпотребслужбы в Черниговской области Ольга Заковрашная.

«Несмотря на карантин, жителям никто не запрещает выезжать за пределы села. А вот домашних животных, которые могут заболеть бешенством — как правило, это кошки и собаки, — вывозить за пределы Разлетов нельзя.

Кроме того, уже произведена вакцинация более 60 домашних животных. Кстати, с вакциной в Коропском районе нет никаких проблем. Хватит всем.

Карантин будет продолжаться два месяца со дня выявления последнего случая бешенства".

Ранее fakty.ua сообщали, что накануне в село Разлеты забрела бешеная волчица. Пострадали две женщины и мужчина, которому волчица откусила палец.