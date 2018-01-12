Сборная Украины провалила мужскую эстафету в Рупольдинге

На пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге прошла мужская эстафета 4×7,5 километра, в которой приняла участие сборная Украины. Цвета нашей команды в этом виде программы защищали Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный. Следует отметить, что один из лидеров сборной — Сергей Семенов — вернулся в состав сборной посл болезни, из-за которой черниговчанин пропустил прошлый этап Кубка мира в Оберхофе и индивидуальную гонку в Рупольдинге.

К сожалению, сегодняшняя гонка сложилась неудачно для сборной Украины. Украинцы неплохо смотрелись на первых двух этапах, входили в десятку сильнейших, однако неудачное выступление Владимира Семакова на третьем этапе (спортсмену пришлось бежать штрафной круг), отбросило нашу команду в конец пелотона. Дмитрий Пидручному, завершавшему гонку, удалось отыграть несколько позиций, однако выше 15-го места «желто-синим» подняться не удалось.

К слову, это худший результат мужской сборной Украины в эстафете при нынешнем главном тренере Юрае Санитре. В прошлом сезоне команда ни разу не выпадала из десятки, в этом же самая низкая позиция была в Оберхофе — 11-е место (в Хохфильцене украинцы финишировали шестыми).

Победителями эстафетной гонки стали спортсмены из Норвегии, второе место досталось французам, третье — россиянам.

Кубок мира. Рупольдинг. Эстафета. Мужчины

1. Норвегия — (0+7) 1:13:11,1

2. Франция — (0+6) +24,9

3. Россия — (0+4) +53,4

4. Германия — (0+10) +1:26,5

5. Австрия — (0+6) +1:39,8

…15. Украина — (1+11) +3:36,2

Завтра, 13 января, на этапе Кубка мира в Рупольдине пройдет женская эстафета (15.30). В воскресенье, 14 января, программа этапа завершится мужским (13.15) и женским (15.40) масс-стартами. Все гонки в прямом эфире покажет телеканалы «UA:Перший» и «Евроспорт».