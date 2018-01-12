Больной раком британский мальчик дождался рождения сестренки, прежде чем умереть (фото)

Британская пресса пишет о грустной и трогательной истории девятилетнего Бейли Купера из города Бристоль. Как сообщает газета The Daily Mail, летом 2016 года Бейли почувствовал себя плохо. Поначалу врачи полагали, что у него обычная вирусная инфекция. Однако, в сентябре мальчику поставили страшный диагноз — неходжкинская лимфома в третьей стадии. Больной раком ребенок прошел изнурительный курс лечения. В какой-то момент ему стало лучше, однако в конце августа 2017 года его состояние резко ухудшилось.

На тот момент мать Бейли, 28-летняя Рейчел, была беременна третьим ребенком. Сознавая всю тяжесть своей болезни, Бейли пообещал родителям, что не умрет, пока не дождется рождения своей сестрички. И сдержал обещание. Девочка родилась в конце ноября. Рейчел и ее 30-летний муж Ли предложили сыну самому назвать сестренку. Он выбрал имя Милли. Забыв о своей болезни, мальчик помогал ухаживать за младенцем, обнимал и мыл его, менял памперсы и пел песни.

«Врачи говорили, что он не доживет до рождения Милли. Но он смог. Он боролся… Но после ее рождения стал очень быстро угасать…», — говорит отец Бейли. Родители понимали, что сын, скорее всего, не доживет до Рождества, но тем не менее попросили его написать список подарков, которые он хотел бы получить. Они заметили, что Бейли составил список, явно имея в виду своего младшего шестилетнего брата Райли, выбирая то, что понравилось бы ему, так как понимал, что ему не придется играть с этими игрушками.

Бейли также спланировал свои похороны, попросив, чтобы гости оделись в костюмы супергероев. Матери и отцу он сказал: «Вам позволяется плакать только 20 мнут. Вам нужно заботиться о Райли и Милли».

Бейли поместили в хоспис 22 декабря и в канун Рождества он умер. В момент смерти родители держали его за руки. Похоронили мальчика 9 января. Родители опубликовали фотографии Бейли, на которых он с Милли сразу после ее рождения и еще одну. Сделанную за день до его смерти, где он качает ее на руках.

Ранее сообщалось о больной раком американке, которая вышла замуж прямо в больнице и умерла 18 часов спустя после свадьбы.



