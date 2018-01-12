﻿

USD 28.45
RSS
На президента Чехии Земана напала полуобнаженная девушка (видео)

На президента Чехии Земана напала полуобнаженная девушка (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

12.01.2018 17:35 215

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Инцидент с участием действующего президента Чехии Милоша Земана и активистки организации Femen произошел на избирательном участке. Видео произошедшего опубликовал в Твиттере блоггер Рустем Агадамов.

На видео видно, как Милош Земан прошел мимо телекамер, приблизился к регистрационному столу, но тут к нему подбежала девушка. Называя действующего президента приспешником Путина, она сорвала с себя пиджак.

Девушку повалили на пол, а потом вывели из участка. Кстати, пока одни охранники разбирались с активисткой, другие помогали покинуть помещение Милоша Земана, который так и не успел бросить в урну бюллетень.

Ранее сообщалось, что в Чехии стартовали очередные президентские выборы. Голосование в первом туре будет идти два дня, аредварительные итоги станут известны поздно вечером 13 января.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии