На президента Чехии Земана напала полуобнаженная девушка (видео)

Инцидент с участием действующего президента Чехии Милоша Земана и активистки организации Femen произошел на избирательном участке. Видео произошедшего опубликовал в Твиттере блоггер Рустем Агадамов.

На видео видно, как Милош Земан прошел мимо телекамер, приблизился к регистрационному столу, но тут к нему подбежала девушка. Называя действующего президента приспешником Путина, она сорвала с себя пиджак.

Девушку повалили на пол, а потом вывели из участка. Кстати, пока одни охранники разбирались с активисткой, другие помогали покинуть помещение Милоша Земана, который так и не успел бросить в урну бюллетень.