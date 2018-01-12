Кремль хочет вынудить Киев признать российский статус Крыма - эксперты

Политологи рассказали, зачем президент РФ предложил вернуть Украине военную технику с аннексированного полуострова

Заявление Владимира Путина о готовности передать Украине наши военные корабли, самолеты и бронетехнику из аннексированного Крыма связаны с президентской кампанией в России. Кроме того, «барское» предложение президента РФ будет обставлено целым рядом неприемлемых для Украины условий. Об этом в комментарии «ФАКТАМ» заявил глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Путин на этих президентских выборах в России выступает в роли этакого миротворца. Поэтому он поддерживает обмен пленными и заявляет о готовности отдать Украине военную технику. Его слова рассчитаны отчасти на российского избирателя, но прежде всего на западных переговорщиков. Путин таким „жестом доброй воли“ хочет показать, что не агрессивен, готов к компромиссам и улаживанию конфликта с Украиной. Но нужно понимать, что с высокой вероятностью те корабли, самолеты и бронетехника, которые намерен вернуть российский президент, если и будут переданы Украине, то в небоеспособном виде», — сказал Владимир Фесенко.

Политолог подозревает, что возвращение техники Россия обставит целым рядом неприемлемых для Украины условий, которые могут в косвенной форме предполагать признание Киевом российского статуса Крыма.

«Речь идет об оформлении документов по процедуре передачи и получения техники, которые Кремль сможет потом использовать в судах, как аргумент, что Украина якобы признает полуостров частью РФ. Поэтому здесь могут быть ловушки. Пока же единственное, что точно можно сказать, — Россия обязательно выдвинет какие-то дополнительные требования. Если условия будут неприемлемы для Украины, нужно будет публично и аргументированно от них оказаться», — сказал «ФАКТАМ» Владимир Фесенко.

В свою очередь заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий сказал «ФАКТАМ», что к заявлению Путина о передаче военной техники нашей стране из аннексированного Крыма не стоит относиться серьезно. «Учитывая, что президент России сказал это во время разговора с журналистами, можно предположить, что он просто пошутил в свойственной ему грубой и несмешной манере. Ведь президентская кампания в России протекает настолько скучно, что скулы сводит. Вот Путин и пытается шутить, унижая при этом Украину, делая „барское“ предложение и рассказывая якобы о плачевном состоянии нашей техники в Крыму. При этом в его планах, касающихся Украины, ничего не изменилось. Он, как и раньше, хочет „заморозить“ ситуацию на Донбассе, будет продолжать требовать особого статуса для оккупированных территорий востока Украины и не намерен ни с кем вести переговоры по Крыму. Никакой стратегии и новых идей у российского президента просто нет».

Военный эксперт Олег Жданов также связывает заявление Путина с его предвыборной кампанией. По его словам, своим выступлением президент РФ хочет показать, что Россия не является участницей конфликта, а напротив — помогает Вооруженным Силам Украины укреплять обороноспособность. «Поэтому нам надо категорически отказаться от его предложения», — сказал Олег Жданов телеканалу NewsOne.

Также рекомендует не связываться с Путиным и военный эксперт Олег Стариков. «Денег на модернизацию кораблей будет потрачено больше, чем на постройку такого же корабля, но с новым вооружением. Это нецелесообразно. И главное — если украинское военно-политическое руководство примет такое решение, то Украина автоматически откажется от Крыма и базы Черноморского флота Украины», — сказал эксперт.

Политолог Евгений Магда считает, что техника, которую Путин собирается передать Украине, действительно находится в плачевном состоянии, поскольку оккупанты еще в 2014 году отправили несколько эшелонов с захваченными в Крыму танками, БМП и БТР на Донбасс.

«Не исключено, что в нашу страну захотят вернуть бронетехнику, которую сепаратисты использовали на Донбассе, чтобы потом иметь основания аргументированно говорить о „гражданской войне“… Предложение Путина рассчитано на быструю и резкую реакцию официального Киева. Кремлю выгодно попробовать показать полную недоговороспособность Украины. Однако не стоит соглашаться с предложением российского президента, поскольку не должно быть иллюзий в готовности России передать что-либо ценное», — написал Евгений Магда в Facebook.

Как сообщали fakty.ua, главком ВМС Игорь Воронченко заявил, что к предложению Путина о технике стоит относиться с осторожностью, чтобы не стать «разменной картой в кремлевской игре». А первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сказала, что Украина не продаст Крым за корабли, захваченные оккупантами.