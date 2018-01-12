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Турцию, Египет и Таиланд исключили из списка стран, разрешенных для отпуска российским полицейским

Турцию, Египет и Таиланд исключили из списка стран, разрешенных для отпуска российским полицейским

Александр МИХАЙЛОВ, «ФАКТЫ»

12.01.2018 17:59 163

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев своим распоряжением утвердил список зарубежных стран, куда сотрудники ведомства, включая гражданских служащих, могут поехать в отпуск. Перечень государств, разрешенных к посещению российским правоохранителям опубликован на сайте Ассоциации туроператоров России.

В него вошли восемь стран СНГ: Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Белоруссия, Туркмения и Узбекистан. Кроме того, сотрудникам МВД РФ разрешили отдыхать на отнятых у Грузии территориях — в Южной Осетии и Абхазии.

Также российские полицейские, по мнению, руководства будут чувствовать себя в безопасности если отправятся отдыхать в Китай, Вьетнам или на Кубу.

Интересно, что в этом году из списка стран, разрешенных к посещению сотрудникам МВД РФ во время отпуска, исчезли Турция, Египет, Марокко, Тунис, Таиланд и Никарагуа.

В Ассоциации туроператоров России сообщают, что услуги по организации туров в Казахстан, Киргизию развиты слабо, а в Таджикистан и непризнанную Южную Осетию и вовсе отсутствуют. Кроме того, чтобы поехать в Туркмению, нужна виза, причем получить ее для россиян довольно сложно. Узбекистан туроператоры называют интересным экскурсионным направлением, но туристические поездки туда ограничены сезонностью и высокой ценой перелета. Эксперты также обращают внимание, что из пляжных направлений в списке представлены лишь Китай, Куба, Вьетнам и непризнанная Абхазия.

Ранее fakty.ua сообщали, что сотрудникам российских силовых ведомств запретили выезжать за границу. Речь шла о 150 странах, в том числе и тех, в которых россияне предпочитают отдыхать.

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