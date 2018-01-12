В штате Вирджиния учительницу приговорили к 90 годам тюрьмы за секс с подростком

В американском штате Вирджиния сурдопедагогу дали 90 лет тюрьмы за сексуальную связь с 15-летним подростком. Об этом сообщает InfoResist со ссылкой на телеканал Fox 5.

Аманду Нассер обвинили в растлении ученика школы, где она работала. Следствие установила, что учительница отправляла подростку свои непристойные фотографии и подружилась с его матерью, чтобы встречаться с мальчиком было удобнее. Свидания пара проводила в оборудованной кроватью машине женщины.

Изначально Аманде Нассер предъявили обвинения по 18 статьям с максимальным сроком отбывания наказания в 230 лет. По окончательному решению суда ее приговорили к 90 годам тюрьмы с реальным отбыванием срока в 7 лет.

Педагога арестовали в сентябре 2016 года, после того, как полиция обнаружила сотни непристойных сообщений, отправленных ею школьнику. Сначала она отрицала свою вину, но позже призналась в том, что сексуально домогалась ученика через переписку.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске задержали 36-летнего педофила, который в течение года насиловал собственного ребенка.

