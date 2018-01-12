В Киеве из храма украли распятие и ...конвектор
В пятницу, 12 января, из одного из православных храмов в Святошинском районе Киева украли распятие и электрический конвектор. О краже в полицию сообщил настоятель храма, говорится в сообщении столичного управления Национальной полиции Украины.
Выяснилось, что злоумышленники проникли в помещение, повредив деревянное окно.
Начато расследование.
«Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 („Кража“) Уголовного кодекса України. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожье православные храмы взяты под круглосуточную охрану полицией и Национальной гвардией.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор». ”