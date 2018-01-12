В Киеве из храма украли распятие и ...конвектор

В пятницу, 12 января, из одного из православных храмов в Святошинском районе Киева украли распятие и электрический конвектор. О краже в полицию сообщил настоятель храма, говорится в сообщении столичного управления Национальной полиции Украины.

Выяснилось, что злоумышленники проникли в помещение, повредив деревянное окно.

Начато расследование.

«Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 („Кража“) Уголовного кодекса України. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье православные храмы взяты под круглосуточную охрану полицией и Национальной гвардией.