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Распятие

В Киеве из храма украли распятие и ...конвектор

Инф. «ФАКТОВ»

12.01.2018 18:01 122

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В пятницу, 12 января, из одного из православных храмов в Святошинском районе Киева украли распятие и электрический конвектор. О краже в полицию сообщил настоятель храма, говорится в сообщении столичного управления Национальной полиции Украины.

Выяснилось, что злоумышленники проникли в помещение, повредив деревянное окно.

Начато расследование.

«Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 („Кража“) Уголовного кодекса України. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье православные храмы взяты под круглосуточную охрану полицией и Национальной гвардией.

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