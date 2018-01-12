13 и 14 января - торжественное закрытие фестиваля на Софиевской площади в Киеве

Главную елку страны начнут разбирать 15 января

Вот и подошло к концу празднование «НеоГода на Софии». На трех локациях в этом году для посетителей на Софиевской, Михайловской площадях и Владимирском проезде было запланировано много развлечений. В эти выходные в рамках закрытия этого культурно-массового проекта для гостей, которые придут к главной елке на Софии, подготовили музыкальные сюрпризы.

Как сообщают организаторы этнопроекта Folk Ukraine, в Щедрый вечер (праздник Василя), 13 января, здесь можно встретить «Меланку» и «Козу», будут звучать щедривки, можно танцевать, веселиться целой компанией. А с 17.00 до 22.00 запланирован большой концерт. В нем выступят: группа The Doox, создающая современную музыку с элементами традиционной песни и этно-рока, Brunettes Shoot Blondes (играет в жанре инди-поп), ансамбль KoloYolo, украинский певец OSADCHUK, также гурт «О», «Восьмой день», АССА и другие участники.

В воскресенье, 14 января, гости могут наслаждаться выступлением Государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины (18.00 — 21.00).

Напомним, что в рамках праздничной программы прошло несколько концертов, в которых принимали участие звезды украинской академической, эстрадной, джазовой и народной музыки.

До понедельника простоит наряженной 33-метровая елка (это высота дерева со звездой), украшенная миллионом светодиодов. На ветках качается тысяча фонариков разного размера. Амфитеатр в виде «звездного неба» оформлен 33 километрами гирлянд. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому размещена арт-инсталляция из 600 тысяч светодиодов.

В сквере на Владимирском проезде впервые проходил фестиваль иллюминаций, объединяющий 37 светящихся арт-фигур, привезенных из Франции, Греции, Польши и украинских городов. На Михайловской площади находятся детские аттракционы. Все еще работает ярмарка и фуд-корты.

С 15 января монтажники начнут демонтировать новогодне-рождественский городок.

Ранее fakty.ua сообщали, что главная елка страны украшена золотыми шарами и неогирляндами.