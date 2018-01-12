Валютный ажиотаж: ежедневно в Украину прибывает самолет долларов

Ажиотажный спрос на наличную валюту в Украине привел к ее дефициту. Для его преодоления ежедневно в «Борисполь» прибывает самолет с наличными долларами, хотя до Нового года для удовлетворения спроса было достаточно двух-трех самолетов в неделю. Об этом ubr.ua рассказал банкир Игорь Львов.

По его словам, ранее ввезенная наличность использовалась в основном для выплаты депозитов и денежных переводов.

«Завозят в основном ПриватБанк и Ощадбанк — у них самые большие сети отделений. А уже от них доллары и евро расходятся по другим финучреждениям», — сообщил финансист.

Наличная валюта поступает из Франкфурта, где размещены хранилища банков Великобритании, Швейцарии и Германии.

Напомним, в НБУ назвали причины колебания курса валют.