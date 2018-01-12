Капитан сборной Украины Ротань спустя десять лет вернулся в киевское «Динамо»

Киевское «Динамо», которое 12 января вышло из отпуска (после прохождения медосмотра подопечные Александра Хацкевича 14-го числа улетят на сбор в испанскую Марбелью), пополнило свои ряды третьим нынешней зимой новичком. Правда, 36-летнего капитана сборной Украины Руслана Ротаня новичком «бело-синих» можно назвать лишь с натяжкой, ведь в 2005 — 2008 годах он защищал цвета столичного клуба, став в составе киевлян чемпионом страны и по два раза выиграв национальный Кубок и Суперкубок.

Успешно пройдя медосмотр, бывший футболист «Днепра» и чешской «Славии», в послужном списке которого 98 поединков и 8 мячей в футболке сборной Украины, заключил с «Динамо» контракт до конца сезона.

Ранее соглашения со столичным клубом подписали 24-летний полузащитник датского «Копенгагена» и сборной Словении Беньямин Вербич и 25-летний игрок обороны «Олимпика» Артем Шабанов. При этом команду покинул хорватский защитник Домагой Вида, перебравшийся в турецкий «Бешикташ».

Напомню, что в октябре 2017-го Руслан Ротань получил тренерский диплом категорий А и В, а перед Новым годом пятый раз стал отцом.