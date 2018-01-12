В полиции опровергают слухи о штурме стрелявших в предпринимателя в Запорожье
В Главном управлении Нацполиции по Запорожской области опровергает информацию о том, что правоохранители будто бы ведут переговоры со злоумышленниками, стрелявшими в бизнесмена в Заопрожье.
«Информация о том, что полиция нашла подозреваемых в нападении и ведет с ними переговоры, и, более того, готовится к штурму, не отвечает действительности. Првоохранители продолжают поиски», — сообщает УНН.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 12 января, около полудня в Хортицком районе Запорожья произошло вооруженное ограбление.
Фото с сайта inform.zp.ua
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