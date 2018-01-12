Депутат Одесского облсовета погорел на попытке «купить» за полмиллиона долларов сотрудника НАБУ

Генпрокуратура совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении депутату Одесского областного совета и его подельнику за предложение взятки в размере 500 тысяч долларов должностному лицу НАБУ. «Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины, в соответствии с требованиями УПК Украины, 12.01.2018 г. сообщено о подозрении одному из депутатов Одесского областного совета и его подельнику», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Украины (ГПУ).

Отмечается, что 4 ноября 2017 года в департамент ГПУ обратилось лицо, которому стало известно о том, что злоумышленники намерены дать сотруднику НАБУ взятку. Как уточнили в НАБУ, взятка предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного предприятия (ООО), задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме с завладением средств бюджета Одессы. Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрии Одессы здания по завышенным ценам. Это здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Завод «Краян» в начале 2016 года было продано за 4 миллиона гривен, а в сентябре того же года его приобрела одесская мэрия уже за 185 миллионов гривен. По мнению детективов НАБУ, бенефициаром (выгодоприобретателем) ООО является подозреваемый — депутат Одесского облсовета. Указанные факты НАБУ начало расследовать в ноябре 2016 года. Во время следствия в декабре 2016 года было инициировано наложения ареста на счета частного предприятия.

«В результате согласованной, слаженной работы сотрудников департамента ГПУ и НАБУ, а также своевременного проведения негласных следственных (розыскных) действий, факт предложения руководителю одного из подразделений НАБУ неправомерной выгоды в сумме 500 тысяч долларов задокументирован», — сообщили в ГПУ.

Проводятся обыски по месту регистрации и возможного местонахождения подозреваемых.

Также следствием направлено ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку они уклоняются от следствия.

Не исключено, что подозреваемые будут объявлены в государственный и международный розыск.

Ранее fakty.ua сообщали, что на Одесчине СБУ накрыла на крупной взятке прокурора и депутата областного совета.

