Крымский "суд" в закрытом режиме слушал "дело Веджие Кашка" (видео)

Киевский районный суд Симферополя оставил под стражей еще на два месяца фигурантов так называемого «дела Веджие Кашка». Об этом правозащитники сообщили в Facebook.

«В Киевском районном суде г. Симферополя прошло судебное заседание о продлении меры пресечения для четверых фигурантов „дела Веджие Кашка“. Заседание проходило в закрытом режиме. Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Казим Аметов и Руслан Трубач оставлены под стражей еще на два месяца», — написал активист Мусафир Замана.

Адвокаты заявили, что решение о закрытии судебного заседания намерены обжаловать отдельно.

Напомним, 23 ноября 2017 года в аннексированном Крыму была задержана группа крымских татар, которых оккупанты назвали членами Меджлиса крымскотатарского народа. Всех их обвинили в вымогательстве у гражданина Турции. Среди задержанных оказалась на 83-летний ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка, которая скончалась во время спецоперации.

Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицировала смерть ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка как умышленное убийство (ч.1 ст. 115 УК Украины).

