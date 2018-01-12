Предполагаемый убийца Ирины Ноздровской хотел покончить с собой, - Аброськин

Задержанный за убийство юристки Ирины Ноздровской Юрий Россошанский признался, что в момент совершения преступления был нетрезв, а с женщиной встретился на остановке автобуса, когда она приехала в Демидов. Об этом в интервью Обозревателю сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По словам Россошанского, Ирина сходу стала его оскорблять, кричать: «Убийца!» и на него «нахлынуло».

«Он подошел, поджал ее к стене или забору (там еще какие-то кусты) и нанес Ноздровской удары ножом. Нож не в том понимании, а предмет наподобие ножа, который подозреваемый использовал в хозяйстве. Носил его в домашней одежде. После этого он понес тело к мосту. Где, по его утверждению, раздел Ирину, а тело бросил в реку», — рассказал Аброськин.

Он считает, что немолодой уже мужчина был достаточно крепким, чтобы донести тело к реке, это же впоследствии подтвердил следственный эксперимент.

«На воспроизведении присутствовал адвокат подозреваемого, представитель ГПУ, вышгородской прокуратуры, прокуратуры Киевской области, судмедэксперт, статист… Подозреваемый показал нанесение ударов, затем поднял статиста и пошел быстрым шагом», — описал ход эксперимента правоохранитель.

По его словам, одной из причин задержания Россошанского послужила в том числе и информация о том, что он хочет покончить жизнь самоубийством. Такая информация поступила от его односельчан.

Напомним, 9 января следственный судья Алексей Рудюк решил отправить Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской, на два месяца под арест. Без альтернативы -- возможности внесения залога. Зачитывая материалы, судья отметил, что Юрий Россошанский убил Ирину Ноздровскую из-за длительных неприязненных отношений, отнес ее тело к реке и сбросил его в воду. Одежду потерпевшей он забрал с собой и сжег, чем уничтожил важные улики.